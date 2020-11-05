БАКУ /Trend/ - Информация армянской стороны о том, что азербайджанская армия вновь обстреливает Ходжавенд и Шушу, абсолютно не соответствует действительности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны.

"Еще раз заявляем, что азербайджанская армия не обстреливает населенные пункты и гражданскую инфраструктуру", - сообщили в министерстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)