Премьер-министр Али Асадов на заседании стран-членов СНГ поставил представителя Армении в затруднительное положение (версия 2)

Политика 6 ноября 2020 20:33 (UTC+04:00)
Премьер-министр Али Асадов на заседании стран-членов СНГ поставил представителя Армении в затруднительное положение (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 6 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции. В заседании принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы сотрудничества между государствами-участниками в различных направлениях, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выступил на заседании.

Премьер-министр сказал, что повестка дня нынешнего заседания предусматривает обсуждение широкого спектра вопросов, включая экономическое и гуманитарное сотрудничество. Одним из рассматриваемых сегодня документов является "План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", нацеленный на развитие экономики и торгово-экономического сотрудничества, разработку новых инфраструктурных проектов, развитие цифровизации экономики, реализацию научно-технического и образовательного потенциала.

Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с государствами-участниками СНГ, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Но, следует отметить, что всестороннее сотрудничество в рамках Содружества невозможно без урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как известно, 27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана. Находящиеся на наших оккупированных территориях вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу с использованием тяжелой артиллерии позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты в прифронтовой зоне, в результате чего у нас были потери среди гражданского населения и военнослужащих. Основываясь на международном праве, в частности, на праве на самооборону, Азербайджан начал контрнаступательную операцию на своих международно признанных территориях, оккупированных Арменией. В результате контрнаступательной операции на сегодняшний день от оккупации освобождены 4 города, 3 поселка, а также более 200 населенных пунктов.

По мере освобождения оккупированных территорий выясняются все новые и новые факты, в очередной раз доказывающие варварское отношение к оккупированным азербайджанским землям. Мы проведем, с привлечением международных экспертов, инвентаризацию и оценку ущерба на основе вещественных доказательств, включая фото и видеоматериалы.

Азербайджан еще до начала последних событий несколько раз предупреждал мировую общественность о намерениях Армении начать новую войну против Азербайджана. В интервью различным телеканалам, а также выступая с трибуны ООН, Президент Азербайджана заявлял о необходимости остановить государство-агрессора. На заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая, я выступил с призывом о безотлагательном урегулировании конфликта. Но, к сожалению, наши призывы и обращения не были услышаны.

Начиная с 2018 года новое военно-политическое руководство Армении своими целенаправленными действиями пытается полностью уничтожить переговорный процесс, чему свидетельствуют высказывания и действия премьер-министра Армении, в том числе его попытки изменить формат переговоров, заявление о том, что "Карабах - это Армения, и точка", проведение вызывающей так называемой "инаугурации" главы незаконного марионеточного режима в городе Шуша, провокационное решение о переносе в Шушу так называемого "парламента", заявление о создании "добровольческих" военных подразделений, проведение военных учений на оккупированных территориях, а также политика по незаконному заселению оккупированных территорий этническими армянами - выходцами из региона Ближнего Востока, а именно из Сирии и Ливана.

Цель деструктивных действий правительства Армении заключается в сохранении статус-кво на оккупированных территориях, даже несмотря на то, что главы государств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ постоянно заявляли о неприемлемости статус-кво.

Как отметил глава правительства, Азербайджан всегда был привержен решению конфликта за столом переговоров. Но своей неконструктивной позицией Армения саботирует переговорный процесс. Так, за последний месяц она трижды грубо нарушила договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутые в результате посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Всего через день после согласования, по инициативе Президента Российской Федерации, Московской декларации министрами иностранных дел, в ночь на 11 октября вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по спящим жилым кварталам второго по величине города Азербайджана, Гянджи.

Вооруженные силы Армении, используя запрещенные виды оружия, такие как кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, продолжают держать под постоянным артиллерийским обстрелом прифронтовые районы Азербайджана. Ракетные удары были нанесены также по населенным пунктам, находящимся далеко от зоны боевых действий.

Тысячи жилых домов и сотни объектов гражданской инфраструктуры Азербайджана, в том числе многочисленные школы и детские сады, были разрушены и повреждены. Объектами ракетных атак вооруженных сил Армении стала самая крупная теплоэлектростанция Южного Кавказа в городе Мингячевир.

Начиная с 27 сентября ракетные и артиллерийские обстрелы с использованием таких смертоносных систем как "Точка-У", "Эльбрус" и др., произведенные Арменией, как с ее собственной территории, так и с оккупированных территорий Азербайджана, привели к гибели 92 мирных жителей, включая стариков, женщин и 11 детей. 404 мирных жителя получили ранения. Только в результате бомбардировок баллистическими ракетами спящих городов Гянджи и Барды погибло 53 и ранены 245 мирных жителей. В отличие от Армении, вооруженные силы Азербайджана не атакуют мирное население и гражданские объекты, они уничтожают только легитимные военные цели.

"Мы призываем государства-участники СНГ решительно осудить действия Армении, которая совершает военные преступления против мирного населения Азербайджана.

Нам, надеюсь и всем присутствующим, понятно, что обстреливая со своей территории азербайджанские города, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь по территории Армении и тем самым втянуть в конфликт третьи государства, в частности, государства-члены ОДКБ, и расширить географию боевых действий. Хочу еще раз подчеркнуть, что боевые действия ведутся не на территории Армении, а на международно признанной территории Азербайджанской Республики.

Также хотел бы отметить, что с использованием гражданской авиации осуществляются контрабандные поставки вооружения в Армению для дальнейшей переброски на оккупированные территории Азербайджана. Подобные незаконные действия противоречат целям и принципам Организации Международной Гражданской Авиации. Также в Армению из разных стран мира доставляются наемники для участия в боевых действиях против Азербайджанской армии", -отметил глава правительства Азербайджана.

Али Асадов сказал: "29 октября посредством Международного Комитета Красного Креста Азербайджан передал в одностороннем порядке Армении тела около 30 армянских солдат и офицеров, погибших в зоне конфликта. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям России. Подобный шаг был предпринят, руководствуясь принципами гуманизма. Хотя Армения долго отказывалась забирать тела своих погибших.

Азербайджанская сторона на всех уровнях последовательно заявляла, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины. Подобно тому, как они живут мирно и в других населенных пунктах Азербайджана, в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, а также в России и других странах СНГ и мира".

"Мы не ведем войну против армянского народа, мы освобождаем свои международно признанные земли от оккупации. Нашей единственной целью является полное восстановление территориальной целостности Азербайджана, освобождение всех оккупированных Арменией территорий в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН и установление долгосрочного мира и безопасности в регионе. Признание и уважение государствами-членами СНГ территориальной целостности друг друга и нерушимости существующих границ закреплены в основополагающих документах Содружества, в том числе в Алма-Атинской Декларации 1991 года.

Обращаясь к вам с этой трибуны, заявляю, что Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли. И мы никогда не смиримся с оккупацией ни пяди своей земли. Это – наша принципиальная позиция. И в этом деле мы будем идти до конца.

Уверен, что решения, принятые на сегодняшнем заседании, будут способствовать укреплению взаимодействия в рамках СНГ и повышению эффективности нашего сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на состоявшемся 6 ноября заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

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