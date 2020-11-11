Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана

Политика 11 ноября 2020 21:04 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Отечественная война завершилась. Азербайджан одержал яркую победу в этой войне, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель. Я пришел, чтобы лично поздравить вас с этой блестящей победой, выразить вам свою благодарность, выразить благодарность азербайджанского народа за то, что вы героически сражались, имеете исключительные заслуги в изгнании врага с наших земель, были ранены, рисковали своей жизнью, проявили большое мужество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана. Весь наш народ проявил единство, солидарность в завоевании этой победы. Все предпринятые шаги преследовали одну цель – за короткий промежуток времени с небольшими потерями нанести врагу такой сокрушительный удар, чтобы он был вынужден покинуть наши земли. Одержанные на поле боя победы также обусловили победу на политической плоскости. Если бы мы не победили на поле боя, не верю, что оккупанты покинули бы оставшиеся земли. Точно так же, как противник, который различными способами пытался удерживать под оккупацией наши земли в течение почти 30 лет, хотел сделать эту оккупацию вечной, и путем переговоров мы не смогли бы добиться никаких результатов. Мы выиграли эту войну ценой жизни наших шехидов, за счет храбрости наших военных, за счет политики нашего государства. Прошу почтить, почтить минутой молчания память всех наших братьев и сестер, ставших шехидами в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах вам исцеления! Да ниспошлет Аллах исцеления всем нашим раненым солдатам и офицерам!»- сказал глава государства.

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