Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева с победой

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и от себя лично искренне поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджана с историческим успехом – освобождением оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, нормами и принципами международного права и обеспечением суверенитета Вашей страны.

Ваше превосходительство, мы с чувством большого удовлетворения встретили подписанное Вами, премьер-министром Армении и Президентом России совместное заявление об объявлении с 10 ноября постоянного прекращения огня и приостановлении всех боевых действий в Нагорно-Карабахском регионе.

В результате этого соглашения историческая справедливость была восстановлена с прекращением боевых действий, возвращением на свои земли наших азербайджанских братьев, ставших вынужденными переселенцами, установлением мира, спокойствия и процветания на исконно азербайджанских землях, которые находились под оккупацией около 30 лет.

Эта славная победа, достигнутая под руководством Вашего превосходительства, продемонстрировала всему миру единство и солидарность азербайджанского народа.

Верю, что наше историческое и культурное наследие, разрушенное в период оккупации, в скором времени будет восстановлено в своем прежнем состоянии, голоса деятелей культуры и искусств всего тюркского мира будут доносится до мира из Шуши, с Джыдыр Дюзю.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджана с этой исторической победой, желаю упокоения душ наших братьев, погибших в боях и скорейшего исцеления раненым".