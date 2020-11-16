Весь мир признаёт, что Карабах принадлежит Азербайджану - премьер-министр Пакистана

БАКУ /Trend/ - Весь мир признаёт, что Карабах принадлежит Азербайджану.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Он отметил, что Вооруженные силы Азербайджана проявили образцовую доблесть.

"Весь мир признаёт, что Карабах принадлежит Азербайджану, и азербайджанцы вернули свою исконную землю", - сказал Имран Хан.

(Текст: Турал Гараджаев)