Публицистические размышления: Сорок четыре мгновения солнечной осени

БАКУ /Trend/ - Отечественная война, грянувшая погожей осенней ночью, продлилась 44 дня. Словно и природа благоволила нам, согревая теплым дыханием. На моем веку не было такой осени - понимающе укротившей лихой норов и отложившей до времени дожди и ветры. Иначе бои в горах стали бы подлинным испытанием на прочность.

Каждое мгновение, каждый солнечный день, ставшие олицетворением подлинного героизма, приближали нас к заветной цели - освобождению Карабаха. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, азербайджанский солдат, изо дня в день изгонявший оккупанта со своих земель, и азербайджанский народ, сплотившийся в могучий кулак, сотворили поистине героический эпос.

Эти 44 дня безвозвратно изменили 30-летнюю горестную долю Карабаха, навсегда вычеркнув из судеб миллиона людей ярлык вынужденных переселенцев. Они сделали нас народом-победителем, создали новые реалии в регионе...

Молитвы, принятые в божьей обители

Агдам, 23 ноября. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прикоснувшись губами к стене агдамской мечети, снимают обувь у входа и идут по запорошенному песком и пылью настилу полуразрушенного здания. Я вновь и вновь просматриваю эти кадры. Посмотрите и вы, дорогие читатели (video.azertag.az/site/video/107767). Мехрибан ханым, поцеловав священный Коран, протягивает его Президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства, прикоснувшись губами к священной книге, кладет его на стол. Президент и первая леди совершают молитву.

Позже станет известно, что Ильхам Алиев подарил агдамской мечети Коран, привезенный им из Мекки. Рассказав о паломничестве к мусульманским святыням, Президент Ильхам Алиев отметил, что ему четырежды довелось бывать в Мекке - один раз с отцом - общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и трижды, уже будучи на посту главы государства: «Я - счастливый человек, мне и членам моей семьи довелось совершать молитвы в священной Каабе. В моей душе те же чувства, что и в сердце любого человека. Первая среди прочитанных мною молитв была об освобождении наших земель от оккупации. Я молил Всевышнего дать мне сил, чтобы освободить наши края, просил ниспослать нам счастье вернуться на землю предков. Стоя здесь, перед разрушенной вандалами мечетью, хочу сказать, что я - счастливый человек. Благодарю Всевышнего за то, что Он внял моим молитвам. Собравшись с силами, мы сотворили историю. Это поистине исторические дни. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было подобных этим славных дней».

Слушая историческое выступление Президента перед агдамской мечетью, приходят на память строки молитвы Мехрибан ханым в первые дни Отечественной войны: «Пусть Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе! Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную землю Карабаха!».

И как тут не вспомнить паломничество в Мекку общенационального лидера Гейдара Алиева. Журналисты спросили его, о чем он молился. «Я молился о Карабахе, Азербайджане и нашем народе», - ответил Гейдар Алиев.

В минувшие тридцать лет каждый азербайджанец, независимо от места проживания, молился об одном и том же. И Всевышний внял нашим мольбам. С божьей помощью, благодаря несокрушимой воле нашего Президента и доблестной армии мы поставили на колени заклятого врага. Священная карабахская земля дождалась нас. Мы вернулись...

Могучий полководец, исполнивший отцовский завет

8 ноября, в день освобождения Шуши от оккупации, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Аллею Почетного захоронения, где почтил светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева. В тот же день в своем обращении к народу с Аллеи шехидов глава государства произнес слова, растрогавшие наши сердца: «...Я счастлив, потому что выполнил отцовский завет. Мы освободили Шушу! Это великая победа! Души наших шехидов и общенационального лидера сегодня ликуют! Поздравляю Азербайджан! Поздравляю азербайджанцев всего мира!»

Слушая это историческое обращение, я вспомнил неустанные усилия общенационального лидера по разрешению карабахского конфликта, пережитые им напряженные дни и потрясения. Я лично был свидетелем этого как журналист, которому выпала честь освещать государственную деятельность Гейдара Алиева, его зарубежные визиты, встречи с главами государств и правительств, многочисленные переговоры по урегулированию конфликта. Поначалу Гейдар Алиев непременно брал в зарубежные визиты карту и терпеливо объяснял широкой аудитории в ходе своих встреч кому принадлежит Карабах. В ту пору многие страны мира и политики, попав под влияние армянского лобби, пребывали в заблуждении. Общенациональный лидер прибегал к любым возможностям, чтобы донести правду о Карабахе. Уже в преклонном возрасте он, невзирая на проблемы со здоровьем, преодолевал огромные расстояния, летал через океаны. Как сейчас помню его визит во Францию 5 марта 2001 года. Не прошло и месяца (3 апреля), как Гейдар Алиев отправился в далекую Америку. В Париже, Ки-Уэсте он провел трудные, напряженные переговоры, которые продолжались днями. Всякий раз, когда процесс близился к развязке, возникало некое невидимое препятствие, сводившее на нет все усилия.

Война или мир? Этот вопрос не давал покоя Гейдару Алиеву. Перебирая свой архив, я наткнулся на его выступление многолетней давности, в котором прозвучали поистине провидческие фразы, перекликающиеся с нынешним днем: «... Мы решим этот вопрос, просто нужно время. Никто не сможет отнять у нас земли. Наши оккупированные территории непременно будут возвращены. Любой ценой".

Общенациональный лидер высказал твердую уверенность в возвращении оккупированных земель в непростой для нашей страны период, когда Азербайджан только обрел независимость и встал на ноги. В то время у нас не было полноценной армии, необходимого оснащения, чтобы силой вернуть захваченные земли. Время, о котором говорил Гейдар Алиев, настало спустя почти 20 лет. Сын общенационального лидера - Ильхам Алиев за 17 лет своего президентства создал могучий Азербайджан, сформировал сильную армию, ныне считающуюся одной из пятидесяти самых мощных армий мира. В арсенале нашей армии самое передовое оружие, которому могут позавидовать многие. Именно такая армия, четко выполнив приказ Верховного главнокомандующего, погнала оккупантов с наших земель как собак. Азербайджанский солдат ценой своей жизни положил конец 30-летней оккупации.

Во что бы то ни стало

Каждый окинувший взором историю последних 17 лет поймет, что Ильхам Алиев не хотел войны. Он желал освобождения наших земель без жертв и кровопролития. Из года в год глава нашего государства продолжал мирные переговоры, надеясь на то, что Минская группа ОБСЕ предпримет сколь-либо действенные шаги по урегулированию конфликта. Президент проявлял недюжинное терпение, выдвигал свои условия, предупреждал, что Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства. Ильхам Алиев подчеркивал, что Азербайджан освободит свои земли во что бы то ни стало. Это означало, что в случае безуспешных переговоров не останется иного пути, кроме как прибегнуть к силовой развязке конфликта.

Страны-сопредседатели Минской группы, международные организации, лидеры крупнейших держав твердили одно и то же: конфликт должен быть решен мирным путем, военного решения нет. На что президент нашей страны заявлял - при необходимости мы прибегнем к силовому решению, войну никогда не стоит сбрасывать со счетов. В одном из своих выступлений Ильхам Алиев произнес: “На различных этапах переговорного процесса нам неоднократно предлагали отказаться от силового пути. Я никогда не соглашался на это. Тогда меня обвинили в желании развязать войну. Я говорил, что хочу решить вопрос мирным путем, но вопрос должен найти свое решение. Чего хотела Армения? Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Они полагали, что если достигали желаемого на протяжении 26-27 лет, то будут добиваться и дальше».

Всякому терпению рано или поздно приходит конец. Действия зарвавшегося армянского премьера Пашиняна, его нелепые заявления перечеркнули все достигнутое в ходе мирного процесса и стали последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего народа и Президента. Пашинян говорил: «Карабах - это Армения, и точка». Говорил, что проложит дорогу в Джебраил. Он провел инаугурацию в Шуше, в пьяном угаре отплясывал в Шуше на Джидыр дюзю, разглагольствовал о планах перенести парламент в Шушу, начать «новую войну за новые территории». Грозился пойти войной и добраться до Баку. Вслед за этим последовало вероломное нападение в товузском направлении границы. На территорию Азербайджана пыталась проникнуть армянская диверсионная группа. Наконец, в ночь на 27 сентября армяне прибегли к военной провокации в Карабахе, после чего Верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении.

О том, что случилось после, ныне известно каждому. АЗЕРТАДЖ вел летопись триумфального шествия азербайджанской армии в Карабахе, информация о достигнутых успехах распространялась на восьми языках. Читатель может ознакомиться с нашими сводками с фронтовой зоны в разделах CƏBHƏ XƏBƏRLƏRİ; НОВОСТИ С ФРОНТА; FRONTLINE NEWS; NACHRİCHTEN VON DER FRON; NOUVELLES DE LA LİGNE DE FRONT; NOTICIAS DE FRONTERA; أخبار من خط الجبهة; 前线新闻 на официальном сайте нашего информационного агентства.

Азербайджанской армии хватило 44 дней, чтобы сокрушить вражеские силы стальным кулаком, водрузить государственный флаг в Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Муровдаге, Суговушане, Гадруте, Шуше, в общей сложности в 5 городах, 4 поселках и 286 селах, принудив врага к капитуляции.

Вторая Карабахская война по темпу, широкому применению современной техники, особенно беспилотников, умелому ведению боевых операций, боеспособности офицеров и солдат, а также другим параметрам вошла в мировую военную историю как война XXI века. Наряду с азербайджанской моделью развития на международной арене уже говорят об азербайджанской модели войны.

Война XXI века

Анализ и оценку Отечественной войны, увенчавшейся Великой победой Азербайджанской армии, рассмотрение тактики ведения боя оставим на суд военных экспертов и специалистов. Об этой войне, длившейся сорок четыре дня, будут говорить и по прошествии 44 лет. Мне же просто хочется поделиться своими мыслями и наблюдениями на сей счет.

В течение 30 лет Армения при деятельном участии своих покровителей, в том числе военных инженеров Франции, возводила по всей протяженности фронта оборонительные линии в три-четыре, а подчас и пять рядов, создавала глубоко эшелонированные системы обороны, труднопреодолимые укрепления и препятствия. Основные стратегические высоты находились в руках противника. Сложный рельеф местности, горы и ущелья создавали вражеским силам дополнительные преимущества. К тому же Армении было подарено вооружение на сумму не менее 2-3 миллиардов долларов.

Очевидно, оккупационная армия полагалась на инженерно-укрепительные сооружения, бесчисленное количество оборонительных и наступательных орудий в своем арсенале, а Пашинян, видимо, тоже рассчитывая на это, с пеной у рта сыпал угрозами. Достаточно упомянуть названия некоторых из подаренных Армении вооружений, чтобы сложилось представление о масштабах поддержки оккупанта: зенитно-ракетные комплексы «С-300», «С-125», «Оса», «КУБ», «ТОР», «КРУГ», «Точка-У», оперативно-тактический ракетный комплекс “Эльбрус”, самоходные артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика», «Смерч», «Град», «Ураган», а также штурмовики «Су-25», беспилотники, противотанковые средства, радиолокационные станции, баллистические ракеты и многое другое...

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу в связи с освобождением Лачинского района 1 декабря обнародовал список уничтоженной и захваченной в качестве военного трофея техники противника. Получился весьма увесистый список. Специалистам прекрасно известна мощь и стоимость этой военной техники.

Вторая Карабахская война показала, что азербайджанская армия оснащена самым передовым оружием. Благодаря сверхточным ударам турецких «Байрактар»ов, израильских беспилотников в первые дни военных действий удалось обезвредить сотни единиц военной техники противника, уничтожить тысячи солдат вражеской армии. Впервые в XXI веке за короткий срок были достигнуты столь впечатляющие результаты боевых действий. Кадры, распространенные Министерством обороны, скрупулезно изучаются и будут изучаться во многих странах, эти сведения войдут в учебники по военному делу.

Но дело не только в арсенале. Президент неоднократно подчеркивал неоценимые заслуги отважных азербайджанских солдат, водрузивших наш флаг на освобожденных землях. Наши солдаты и офицеры сражались, как львы. Героизм, профессионализм азербайджанской армии сокрушил оборонительные рубежи вражеских сил, увенчав бои в Шуше блистательной победой...

Беспрецедентная в современной военной истории операция в Шуше

Детали Отечественной войны до сих пор полностью не раскрыты, однако уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что операция по освобождению Шуши навеки войдет в историю.

К Шуше, считающейся венцом и сердцем Карабаха, невозможно было подступиться на танках. Было два варианта взятия неприступного города-крепости. Первый из них заключался в ударах с воздуха и пушками, однако командование отвергло эту идею, поскольку бомбардировка повлекла бы большие разрушения. В качестве альтернативы был предложен рукопашный бой. Героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии налегке пробирались сквозь густые леса и глубокие ущелья, взбирались по горам и склонам, схлестнувшись с врагом в рукопашном бою и уничтожив его.

Иностранный журналист, побывавший в Ханкенди в ходе боев за Шушу, так описывал беспомощное состояние армян: «Защитники Шуши разгромлены. Сложенных друг на друга в кузовах военных машин, их десятками везут в госпиталь Ханкенди. Остальные спускаются с гор уставшие, на ходу сбрасывая с себя военную одежду. Машины скорой помощи проносятся одна за другой, перевозя раненых солдат. Полученные ими ранения свидетельствуют о рукопашных боях». В другом репортаже, распространенном в те дни изданием Le Monde, говорилось, что потерпевшие поражение военнослужащие армянской армии покидают Шушу и бегут в Ханкенди.

8 ноября Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил народу радостную весть об освобождении Шуши. Эта победа фактически предрешила исход войны. На следующий день стало известно об освобождении более 70 сел, а после Пашинян, приняв условия Президента Азербайджана, был вынужден подписать акт о капитуляции. В результате 20 ноября без единого выстрела и жертв был освобожден Агдамский район, 25 ноября - Кяльбаджарский район и 1 декабря - Лачинский район Азербайджана.

Азербайджанская армия - воины-освободители, а армянская армия - оккупанты. Азербайджанский солдат воевал на своей земле, армянский - на чужой. В этом состояло наше моральное превосходство. Боевой дух и патриотизм наших военнослужащих сыграл не менее важную роль, чем оружие. Армянские солдаты массово покидали воинские части, не желая воевать, даже были распространены кадры прикованного цепями армянского военнослужащего. А азербайджанский солдат, еще не оправившийся от ранений, вновь рвался в бой. Армяне пускались на разного рода ухищрения, чтобы уклониться от воинской службы, а в Азербайджане перед военкоматами выстраивались громадные очереди желающих отправиться на фронт.

Отечественная война и ее героический эпизод - операция в Шуше наглядно показали, кто есть кто. Эта битва развенчала миф «о непобедимой армянской армии», продемонстрировав нашу силу врагу и всему миру, став торжеством справедливости...

Борьба по трем фронтам и сокрушительная победа

Судьбы современных войн решает не только оружие. Окончательная победа достигается борьбой на поле боя, в информационном пространстве и в дипломатической плоскости. Наглядным тому подтверждением является сокрушительная победа Азербайджана в Отечественной войне, ставшая результатом многолетнего строительства армии, целенаправленной внешней политики и неутомимых дипломатических усилий.

В этой связи особое внимание привлекают многочисленные интервью главы нашего государства зарубежным СМИ в период активной фазы военных действий в Карабахе. Глубокими познаниями и вескими, неопровержимыми аргументами Президент Ильхам Алиев сумел нейтрализовать очернительную кампанию, затеянную проармянскими СМИ, в одиночку прорвал информационный фронт. Некоторые западные журналисты, очевидно, получив конкретное задание, оставив суть дела, ссылались на фейковую информацию и выдвигали необоснованные обвинения в адрес азербайджанской стороны. Из раза в раз повторялись вопросы об участии Турции в конфликте, применении F-35, привлечении наемников из Сирии и Ливии, нарушении режима прекращения огня и многие другие. Президент терпеливо, не поддаваясь на провокации, опровергал выдвинутые обвинения фактами и аргументами, рассказывал об истории Карабаха и причинах конфликта, одним словом, пользуясь возможностью, доводил до мира истинное положение дел.

Хотелось бы остановиться на интервью Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD.

Вопрос: Когда мы находились там, на этой территории, у нас возник вопрос. Почему Карабах так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то символическое значение?

Ответ: Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-Вестфалия? Это – наша земля, наша международно признанная территория. Это – не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, вопрос национальной гордости и международного права.

Ответ краток и лаконичен. Но вместе с тем он столь глубок и действенен, что вряд ли какой-нибудь западный корреспондент решится вновь задать нашему Президенту подобный вопрос.

Окинув взором минувшие 17 лет, можем увидеть, что Президент Ильхам Алиев сделал все возможное, чтобы сохранить нагорно-карабахский вопрос на повестке. Глава государства поднимал этот вопрос на встречах, в ходе выступлений, говорил об этом с трибун международных организаций и в интервью. Ильхам Алиев старался донести до мирового сообщества реалии, объяснив, кто в этом конфликте агрессор, а кто - пострадавшая сторона. Ныне об этом знают все. И это - один из основных факторов, обусловивших триумф Азербайджана в Отечественной войне.

Победу Азербайджана на поле боя красноречиво характеризуют две разительные картины: победоносно и гордо возвышающийся Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и возглавлявший потерпевшую разгромное поражение армянскую армию Пашинян. Азербайджанский народ гордо нес над головой портрет главы государства, а в Армении Пашинян стал объектом насмешек и персонажем анекдотов.

«Пашинян, помнится ты дорогу в Джебраил строить собирался? Ну что? Где эта дорога? Ты собирался возводить в Шуше здание парламента, ну и как? Всё полетело к чертям», - насмешливо восклицал Президент Ильхам Алиев, говоря о глупой браваде армянского премьера. Ныне слова главы государства прочно вошли в обиход азербайджанцев, став крылатым выражением. Тех, кто пускает слова на ветер, стыдят словами, сказанными Ильхамом Алиевым в адрес армянского премьера: «Ну что, Пашинян?»…

Испепеленная земля и грядущее Карабаха

Некогда в войнах применялась тактика «выжженной земли». Отступая, оккупанты сеяли после себя разрушения, грабили и уносили все, что могли, а остальное предавали огню. Это делалось для того, чтобы местное население - истинный хозяин земель, не мог поселиться в своих исконных краях. В 1977 году статьей 54 протокола номер 1 Женевской конвенции была запрещена тактика «выжженной земли». Подобные действия расцениваются как военные преступления.

В XXI веке армяне на глазах всего цивилизованного мира применяют эту варварскую тактику. Как справедливо отметил Президент Азербайджана, создается ощущение, что по здешним краям прокатилось варварское племя. Кадры освобожденных от оккупации городов и сел отдаются болью в сердце. Армянские дикари оставили после себя безжизненные руины... Они вырубили деревья, сожгли леса, привели земли в негодность. Физули, Джебраил, Зангилан походят на пустыню. Агдам, сплошь усеянный руинами, превратился в город-призрак.

И это еще не все совершенные армянами военные преступления. Вооруженные силы Армении дважды бомбили Гянджу баллистическими ракетами, сбрасывали кассетные бомбы на Барду. Несметное количество снарядов было выпущено по Тертеру, Агдаму и Геранбою. Жертвами армянского фашизма стали гражданские лица – дети, женщины, пожилые, разрушены тысячи жилых домов, зданий и объектов инфраструктуры. Всего не перечислишь. Фотографии, видео, репортажи и новости, отражающие чудовищные преступления армян, приводятся на семи языках (#русский #английский #немецкий #французский #испанский #арабский #китайский) в разделе "Мир должен увидеть армянский фашизм” на официальном сайте АЗЕРТАДЖ. Пусть весь мир увидит варварскую суть армян, пусть, наконец, осознает, с кем нам приходится иметь дело. Мы не только сокрушили армянскую оккупационную армию, но и избавили мир от армянского фашизма, представляющего серьезную угрозу всему человечеству.

По поручению Президента организуются поездки представителей дипломатического корпуса в освобожденные от оккупации районы Азербайджана. Таким образом, иностранным дипломатам представилась возможность воочию убедиться в армянской дикости. Совершенные армянскими вандалами чудовищные разрушения будут задокументированы и представлены в международный суд. На сей раз армянским фашистам не отвертеться от правосудия.

Враг полагал, что разрушения отпугнут азербайджанцев, развеют желание возвращаться в эти края. Но он ошибся. Азербайджанский народ на протяжении 30 лет живет мечтой вернуться на родные земли, дышит Карабахом. В ходе поездки в освобожденные от оккупации Физули и Агдам Президент Ильхам Алиев обнародовал планы о будущем Карабаха. Глава государства заявил, что все города и села будут восстановлены в соответствии с генпланом. Государство окажет помощь гражданам для возвращения в родные края. Уже прокладывается дорога из Физули в Шушу, восстанавливаются исторические дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш.

Вторая Карабахская война создала новую реальность в регионе. Наш живописный Карабах, над головой которого некогда бушевали грозы, с большой надеждой глядит в будущее. В Шуше, агдамской мечети спустя 27 лет снова слышен азан, на карабахской земле звучит знаменитая «Гарабах шикестеси». Спустя почти 30 лет в эти края возвращается жизнь...

Новая реальность в регионе или вместо эпилога

Успешное окончание Отечественной войны изменило соотношение сил в регионе, создало новую реальность. Мы не одиноки. Братская Турция рядом с нами. Контроль за прекращением огня в Карабахе будут осуществлять и турецкие солдаты. Из Анкары на самом высоком уровне продолжают звучать слова поддержки в адрес Азербайджана. Это политическая и моральная поддержка придает нам сил, предостерегает покровителей армян от вмешательства.

Президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, наши флаги реют рядом. Это вызывает гордость в сердцах наших друзей и зависть в сердцах недоброжелателей.

Канул в лету статус-кво, сохранявшийся без малого 30 лет. Вопрос о статусе больше подниматься не будет. Отныне на повестке восстановление разрушенных городов и сел Карабаха.

Борьба еще не окончена. Не исключается, что Армения, ее покровители вынашивают новые планы, могут прибегнуть к провокациям. Наглядным тому примером является предвзятая резолюция Сената Франции по Карабаху. А это значит, что и на политической арене, как повсюду в освобожденном от оккупации Карабахе, все сплошь усеяно невидимыми глазу минами. Здесь бушуют свои подводные течения. Значит борьба продолжается.

Если взглянуть на многочисленные конфликты и войны в мире, можно увидеть, что последнюю точку всегда ставит сильная сторона. Самым свежим примером этому является 44-дневная Отечественная война азербайджанского народа за Карабах. За минувшие 17 лет мы накопили силы, сокрушили врага стальным кулаком. Конец тридцатилетней оккупации, несправедливости был положен за 44 дня. Нашу силу увидел не только враг. Ее увидел весь мир. Безусловно, победитель – Азербайджан будет усиливаться с каждым днем, с каждым годом. Мудрый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев уверенно поведет наш народ от победы к победе.

Аслан Асланов

Председатель Правления АЗЕРТАДЖ,

Вице-президент OANA