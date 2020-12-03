Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - В освобожденные от оккупации Лачинский и Кельбаджарский районы назначены коменданты.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, комендантом Лачина назначен начальник Лачинского районного управления полиции, полковник полиции Адиль Алиев, а Кельбаджарского - начальник Кельбаджарского РУП, полковник полиции Хагверди Акперов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)