Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара

Политика 3 декабря 2020 15:10 (UTC+04:00)
Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - В освобожденные от оккупации Лачинский и Кельбаджарский районы назначены коменданты.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, комендантом Лачина назначен начальник Лачинского районного управления полиции, полковник полиции Адиль Алиев, а Кельбаджарского - начальник Кельбаджарского РУП, полковник полиции Хагверди Акперов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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