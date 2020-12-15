"Human Rights Watch" распространила очередной отчет по использованию Арменией кассетных боеприпасов против Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 15:36)

БАКУ /Trend/ - Организация "Human Rights Watch" распространила очередной отчет по расследованиям, проведенным в связи с ракетными атаками армянских вооруженных сил против мирного населения и гражданских объектов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В отчете говорится, что вооруженные силы Армении и вымышленного режима Нагорного Карабаха в ходе шестинедельной войны неоднократно обстреливали населенные пункты Азербайджана из запрещенного оружия.

Подчеркивается, что использование запрещенного оружия является нарушением военных законов.

В отчете говорится, что специалисты «Human Rights Watch» в ходе визитов в Азербайджан в ноябре 2020 года задокументировали 4 атаки с использованием кассетных боеприпасов в 3 районах страны: «В результате этих атак погибли не менее 7 мирных жителей, в том числе 2 ребенка, были ранены 20 мирных жителей, в числе которых 2 детей».

Директор "Human Rights Watch" по Европе и Средней Азии Хью Вильямсон (Hugh Villiamson) отметил, что использование кассетного оружия запрещено международным соглашением, особенно недопустимо его применение против мирного населения.

В отчете предоставлена информация об особенностях кассетного оружия. Подчеркивается, что оно может быть выпущено как с земли (пушки, ракеты и минометы), так и с воздуха. Обычно кассетные снаряды взрываются в воздухе, и бомбочки разлетаются на большую территорию. Во время атаки все подвергаются риску умереть или быть раненым. Более того, кассетные бомбочки могут взрываться не сразу и представлять минную угрозу.

В отчете организации говорится о том, что задокументирована атака с применением кассетных боеприпасов на город Барда, совершенная в октябре, в результате которой погиб 21 человек, а ранения получили 70 мирных жителей. Во время визита в Азербайджан в первой половине ноября "Human Rights Watch" задокументировала четыре атаки кассетных бомб со стороны армянских вооруженных сил: одна по городу Барда, две по Гёранбойскому и одна по Тертерскому району.

Сообщается, что 27 ноября представители организации встретились в Ереване с представителем МИД Армении, который опровергнул наличие кассетных боеприпасов в арсенале армянской армии. Ряд международных изданий, включая ежегодный доклад каталога «Военный баланс-2020» Международного института стратегических исследований, говорят, что Армения обладает баллистическими ракетами «Точка-У» и «Искендер», «Смерч» и «WM-80» (китайского производства), которые могут сбрасывать кассетные бомбы. "Human Rights Watch" понимает, что незаконным формированиям в Нагорном Карабахе самим неоткуда было взять кассетные боеприпасы. Тогда предполагается, что эти атаки совершили вооруженные силы Армении, либо она обеспечила этими боеприпасами военные незаконные силы в Нагорном Карабахе. Кассетные боеприпасы, как запрещенное оружие, никогда и никем не должны использоваться или поставляться.

Отметим, что в отчете также отражены мнения и интервью мирных азербайджанских жителей, подвергшихся атакам кассетным оружием.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)