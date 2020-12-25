Издание «Ведомости» России выбрало Президента Ильхама Алиева «Политиком года»

БАКУ/Trend/ - Популярное российское издание «Ведомости» опубликовало итоги своего ежегодного спецпроекта «Персона года» по шести номинациям.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был объявлен «Политиком года» по итогам читательского голосования.

Издание пишет: «Президент Азербайджана по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа».

Отметим, что в списке кандидатов на звание «Политик года» были и имена Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента России Владимира Путина, Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Новоизбранный Президент США Джо Байден согласно выбору редакции издания избран «Политиком года».