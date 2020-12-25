В Азербайджане началась поэтапная демобилизация граждан, призванных на службу по мобилизации

БАКУ /Trend/ - Министр обороны подписал соответствующий приказ во исполнение распоряжения Президента Азербайджана "О демобилизации" в азербайджанской армии. Согласно приказу, военнослужащие, призванные на военную службу на основании распоряжения Президента Азербайджана от 28 сентября, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря текущего года по 15 апреля 2021 года, сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны.

Военнослужащие будут демобилизованы поэтапно с учетом их возрастного ценза и в соответствии со сроками увольнения.

Следует отметить, что денежное довольствие офицеров и прапорщиков состоит из должностных окладов, окладов по воинским званиям и других надбавок с учетом занимаемых ими воинских должностей с применением коэффициентов прироста, установленных для воинских частей, в которых они проходят службу. Солдатам и сержантам, помимо их должностных окладов, назначенных в том же порядке, выплачивается ежемесячное довольствие в размере 360 манатов.

Общественность будет периодически информирована о демобилизации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)