Азербайджанские и турецкие военные саперы выполняют задачи инженерного обеспечения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа по разминированию вооруженных сил Турции совместно с подразделениями инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в состояние, пригодное для использования.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)