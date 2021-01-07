Наша историческая победа в числе величайших успехов прошлого года - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Наш народ ждут новые победы. Высказывания, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, отражая реалии времени, создают большой оптимизм в отношении будущего, а также уверенность в том, что наше государство станет сильнее, а его экономика будет развиваться и дальше.

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

Он отметил, что словами "Мы восстановили историческую справедливость", "Наша славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа, мощь Азербайджанского государства" глава государства показал, что в своей деятельности он полагается на народ и служит ему.

"Несмотря на 4-процентный спад в результате воздействия войны и пандемии коронавируса на нашу экономику, увеличение доходов ненефтяного сектора на 11 процентов, увеличение на семь процентов в сельском хозяйстве, отсутствие сокращения средств Государственного нефтяного фонда, сохранение валютных резервов, успешная реализация многочисленных социальных проектов, экспорт азербайджанского газа в Европу, прежде всего, историческая победа над врагом, вовлечение всего мира в борьбу с коронавирусом по нашей инициативе следует рассматривать как успехи 2020 года", - сказал Рзаев.

По его словам, успешная реализация кадровых реформ заложила основу для инноваций в экономической, социальной и культурной жизни, устранения мошенничества, хищений и волокитства, а также обеспечило комфорт людей.

"Заявления Президента Ильхама Алиева на встрече и поставленные им задачи вытекали из любви к народу, Родине, земле, заботы и внимания к каждому гражданину, семьям шехидов и ветеранам. Они были направлены на дальнейшее развитие нашей страны, укрепление нашего государства и армии. Не может быть сомнений в том, что задачи поставленные главой государства, который живет идеей "Мы обязательно освободим свои земли от оккупации", "Карабах - это Азербайджан!" и остается верным своему слову, положил конец тоске народа по родной земле, будут выполнены и, безусловно, отныне наш народ добьется еще больших побед", - добавил Таир Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)