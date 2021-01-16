Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения разных политических сил – ученый-историк

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения различных политических сил в Азербайджане.

Об этом в субботу сказал Trend завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кельбизаде.

По его словам, 44-х дневная Отечественная война привела не только к победе Азербайджана над Арменией, но и продемонстрировала единство азербайджанского народа в общенациональных судьбоносных вопросах.

Политика Президента Азербайджана, направленная на освобождение оккупированных территорий, была поддержана всеми политическими силами страны, которые, за исключением группы элементов, признали её правильность: «Тем самым победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, обеспечивший единство различных политических сил Азербайджана по общенациональным вопросам в период после восстановления независимости страны. Во время войны одно из главных отличий между Азербайджаном и Арменией было связано именно с этим. В этом вопросе важную роль сыграли работа и начатый еще летом личный диалог, проведенный властями с различными политическими партиями в рамках проводимых в стране реформ. Интерес вызывают и обращения политических сил осуществлять деятельность и создать штабы на освобожденных территориях».

Кельбизаде добавил, что сегодня одна из главных целей всех политических сил – это поддержка работы, проводимой государством по восстановлению Карабаха, вопросы приумножения усилий для скорейшего возвращения населения на освобожденные территории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)