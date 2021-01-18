Президент Ильхам Алиев: 2021 год также уже начинается с побед

БАКУ/Trend/ - 2021 год также уже начинается с побед.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

«Мой приезд в начале года именно сюда неслучаен. То есть, 2021 год также уже начинается с побед. Конечно, моя первая поездка в регионы состоялась в родной для всех нас город Шуша. Она была достаточно освещена в печати. Вторая же поездка – в Сумгайыт. За последние 17 лет я, наверное, 30 раз бывал в Сумгайыте. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, в центре внимания постоянно находятся как введение в строй промышленных предприятий, так и работа, связанная с градостроительством, решение проблем, беспокоящих людей. Сегодня Сумгайыт является прекрасным городом как в архитектурном, так и экологическом отношении, здесь чистый воздух, красивый бульвар, создаются рабочие места. На этих 3 предприятиях создано более 350 рабочих мест, большинство из тех, кто будет здесь работать, - местные жители.

Создавая эти предприятия, мы решаем вопросы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности? Просто и иностранные, и местные инвесторы должны верить в будущее нашей страны. Так было всегда, это есть и сегодня. Должен быть прекрасный инвестиционный климат», - отметил глава государства.