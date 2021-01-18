Президент Ильхам Алиев заложил фундамент двух заводов и открыл предприятие по производству листового стекла в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 января в Сумгайытском химическом промышленном парке был заложен фундамент заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica», состоялось открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятиях принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Индустриализация и развитие ненефтяной промышленности являются одними из основных направлений проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики диверсификации экономики. В этом контексте, наряду с другими отраслями экономики, особое значение придается развитию промышленности, принимаются системные меры, направленные на привлечение к производству имеющихся природных и экономических ресурсов, более широкое применение передовых технологий. В соответствии с политикой индустриализации в нашей стране создаются сотни современных промышленных предприятий, новые производственные отрасли, в значительной степени повышается доля местной продукции в удовлетворении внутренних потребностей, расширяются экспортные возможности.

Особое значение на современном этапе приобретает развитие промышленности с применением новых моделей. Такие согласующиеся с глобальными вызовами прогрессивные механизмы, как промышленные парки и кварталы, агропарки, открывают новые возможности для расширения производства экспортно ориентированной продукции, дальнейшего сокращения зависимости от нефтегазового фактора, развития конкурентоспособной промышленности, основанной на инновационных и высоких технологиях, и повышения занятости населения в сфере производства.

Инвестиционная стоимость завода, который будет построен в рамках проекта «производства сульфатной кислоты» ООО «Азерсульфат», составляет 6 миллионов долларов США. Ежегодно на заводе планируется производить 20 тысяч тонн продукции. На заводе, который начнет функционировать в конце нынешнего года, будет создано более 30 рабочих мест.

Глава государства заложил фундамент предприятия.

Было отмечено, что только за последние три года в Азербайджан ежегодно импортировалось 5-10 тысяч тонн сульфатной кислоты. С началом функционирования завода импорт будет замещен местной продукцией. На следующих этапах планируется экспортировать продукцию в Грузию и Россию.

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Одним из резидентов Сумгайытского химического промышленного парка является Закрытое акционерное общество «Glassica». Общество построит здесь завод по производству стеклянной тары (бутылок). Продукция предприятия в основном будет использоваться для расфасовки в пищевом секторе. Постоянной работой на предприятии инвестиционной стоимостью 12 миллионов долларов США будут обеспечены 160 человек.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент завода.

Глава государства был проинформирован о том, что потребность внутреннего рынка в Азербайджане в цветных бутылках составляет около 45-50 миллионов штук. На заводе планируется производить 60-90 миллионов единиц цветной стеклянной тары в различном ассортименте. То есть, потребности внутреннего рынка будут полностью удовлетворены, в итоге возникнет перспектива экспорта.

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Завод по производству листового стекла ЗАО «Азерфлоат» является первым в Азербайджане предприятием по изготовлению термоформационного стекла.

На заводе общей инвестиционной стоимостью 100 миллионов евро ежегодно будет производиться 80 тысяч тонн листового стекла в различном ассортименте. Проектирование предприятия и оснащение его передовыми технологиями обеспечены германской компанией HORN Glass Industries AG, обладающей 135-летним опытом в области стеклоплавильных технологий в мире. На предприятии также используются технологии Италии, Финляндии и Китая.

Глава государства ввел завод в действие.

Было отмечено, что в настоящее время потребность в листовом стекле в стране полностью обеспечивается за счет импортной продукции. Листовое стекло производится прозрачным или цветным, а также в малых и больших размерах. В настоящее время более 90 процентов листового стекла в мире – высококачественное цветное и бесцветное (прозрачное), чистое с оптической точки зрения стекло - полностью производится на основе термоформационных технологий. В Азербайджане также уже применяются самые современные технологии в этой области.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

- Господин Президент, нам, в первую очередь, наверное, следует расценивать эти закладки фундаментов, а также начало производства, в том числе и как продолжение успехов в экономической сфере после наших военно-дипломатических побед и очередное проявление политики индустриализации, определенной Вами в качестве приоритета. Как Вы расцениваете вклад предприятий, фундамент которых Вы заложили, а также предприятий, которые начали в настоящее время производство продукции, на очередных этапах на фоне диверсификации ненефтяной промышленности?

- Создание и закладка фундаментов этих предприятий имеют огромное значение, в первую очередь, для развития города Сумгайыт. Сумгайыт в настоящее время является вторым по величине промышленным городом не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе, современным промышленным центром. В то же время все предприятия, созданные в последние годы в Сумгайыте, отвечают самым высоким экологическим стандартам. Это имеет особое значение для города, потому что раньше Сумгайыт являлся зоной экологического бедствия. Мы же, превращая город в современный промышленный центр, в первую очередь учитывали здоровье людей. Как вам известно, срок эксплуатации многочисленных предприятий, построенных здесь в советское время, истек, они вышли из строя и оказывали очень негативное влияние на экологическую ситуацию. Эти предприятия были снесены и по моему указанию 10 лет назад на их территории был создан Сумгайытский химический промышленный парк площадью 500 гектаров. В последние годы промышленный парк настолько разросся и расширился, что уже дано указание найти дополнительные земельные участки, и работа в этом направлении идет.

Я лично в 2017 году заложил фундамент этого предприятия и рад, что крупный проект стоимостью 100 миллионов евро уже реализован, это освободит нас от импорта листового стекла. Это означает, что валюта останется в стране, местное производство оживится, будут созданы рабочие места и обеспечена диверсификация нашей экономики. Нам удалось сохранить устойчивость даже в период, когда цены на нефть на мировых рынках находились на низком уровне. Как я отметил на проведенном недавно совещании, посвященном итогам года, наши валютные резервы не сократились, напротив, хоть и незначительно, но увеличились. Почему? Потому что ненефтяной сектор успешно развивался. Во всех странах мира 2020 год был годом экономического спада, в том числе и у нас. Однако у нас спад составил всего 4,3 процента. В некоторых развитых странах он измеряется более высокими цифрами. Но у нас рост в сфере ненефтяной промышленности составил 12,5 процента, именно за счет таких предприятий. Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность.

Таким образом, будет обеспечено долгосрочное устойчивое развитие нашей страны. Мой приезд в начале года именно сюда неслучаен. То есть, 2021 год также уже начинается с побед. Конечно, моя первая поездка в регионы состоялась в родной для всех нас город Шуша. Она была достаточно освещена в печати. Вторая же поездка – в Сумгайыт. За последние 17 лет я, наверное, 30 раз бывал в Сумгайыте. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, в центре внимания постоянно находятся как введение в строй промышленных предприятий, так и работа, связанная с градостроительством, решение проблем, беспокоящих людей. Сегодня Сумгайыт является прекрасным городом как в архитектурном, так и экологическом отношении, здесь чистый воздух, красивый бульвар, создаются рабочие места. На этих 3 предприятиях создано более 350 рабочих мест, большинство из тех, кто будет здесь работать, - местные жители.

Создавая эти предприятия, мы решаем вопросы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности? Просто и иностранные, и местные инвесторы должны верить в будущее нашей страны. Так было всегда, это есть и сегодня. Должен быть прекрасный инвестиционный климат. В отчете Doing Business Всемирного банка мы входим в десятку самых реформаторских стран, а в мировом масштабе занимаем 28-е место. Должны быть стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, безопасность, и мы добились этого. Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории. Поэтому абсолютно уверен в том, что инвестиции в сегодняшний Азербайджан, в первую очередь, в ненефтяной сектор, будут вкладываться в большем объеме. Потому что если в прежние годы – в ситуации, когда война еще не была окончена, мы могли привлечь инвестиции, то сегодня сделать это будет легче.

К тому же, в нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере. Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, географическое расположение, инфраструктура, подготовленные профессиональные кадры, - это очень важно, - экспортные рынки, добрые деловые отношения с соседними странами, отсутствие каких-либо проблем с другими странами. Надеюсь, что через определенное время Армения также скажет, что и у них нет никаких проблем с нами, потому что основной вопрос заключался в этом, они оккупировали нашу землю. Они совершили геноцид против нас. Они разрушили наши города до основания. Мы просто защищали себя, защищали на должном уровне и изгнали захватчиков с наших земель.

Поэтому начался новый этап для развития нашей страны. Имея все эти факторы, мы, вернувшись на освобожденные земли, используем потенциал этих земель. Там имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота, меди, реки, водохранилища, плодородная почва для сельского хозяйства, туристические возможности. То есть, эти регионы, как считают многие, станут ведущей силой нашего дальнейшего развития. Конечно, я разделяю это мнение. Просто на освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану. У меня есть мысли, связанные с управлением освобожденными землями. Они в ближайшее время будут претворены в жизнь. В этих регионах необходимо построить современную систему управления, соответствующую нынешней ситуации, чтобы все там было обеспечено по плану – градостроительство, функции государственных органов. Потому что, вам это известно, к сожалению, некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности. В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы - одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. Или же пусть никто не считает себя неприкосновенным. На освобожденных землях, можно сказать, все разрушено. Поэтому мы должны создать такую модель развития, чтобы впоследствии могли, как говорится, трансфертировать ее на другие земли, чтобы были устранены имеющиеся просчеты и обеспечено успешное развитие нашей страны.

Моим основным делом, конечно, были решение карабахского вопроса и руководство в качестве Верховного главнокомандующего войной, начавшейся в сентябре. Восстановление этих зон – Карабахского региона и сегодня занимает особое место в моей деятельности. Это неслучайно, это естественно. Но в то же время я всегда уделял внимание своей традиционной деятельности. Поездка в Сумгайыт еще раз подтверждает это.

Война закончилась, наша победоносная Армия одержала победу в войне, нанесла поражение врагу. Мы сделаем все возможное для восстановления освобожденных земель. Ежедневно основная часть моей работы посвящена этому. Однако развитие других территорий также никогда не будет забыто, азербайджанский народ может быть уверен в этом. Уверен, что и нынешний год будет успешным, мы построим еще более могущественный Азербайджан.

- Господин Президент, разрешите нам от своего имени выразить Победоносному Верховному главнокомандующему признательность за Победу. Вы сказали, что Карабах станет раем. Мы в этом не сомневаемся, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Отметим, что 15 из 24 уже зарегистрированных резидентов в Сумгайытском химическом промышленном парке – первом в Азербайджан и крупнейшем на Южном Кавказе промышленном парке - приступили к производственной деятельности. В промышленном парке сохраняется позитивная динамика в производстве и экспорте продукции. В 2020 году в парке была произведена продукция на 1,1 миллиарда манатов, что на 37 процентов больше, чем в предыдущем году. Экспорт же увеличился в сравнении с 2009 годом (276 миллионов манатов) на 18 процентов и составил в 2020 году 336 миллионов манатов.

Таким образом, на примере начавшихся строиться и уже заработавшего предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке можно с уверенностью сказать, что в соответствии с проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политикой индустриализации продолжаются системные меры, направленные на привлечение к производству имеющихся природных и экономических ресурсов, более широкое применение передовых технологий.