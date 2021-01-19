Президент Ильхам Алиев: Морально-политическая поддержка в такое трудное время очень много значит для нашего народа

БАКУ /Trend/ - Морально-политическая поддержка в такое трудное время, конечно же, очень много значит для нашего народа и для того, чтобы весь мир еще больше узнал правду о том, что происходило. Одним из результатов нашей победы стало то, что сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, в чем была причина войны в начале 1990-х годов, в чем были результаты оккупации, что оккупанты натворили на оккупированных территориях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Поэтому как международное право, как историческая справедливость принадлежности Карабаха Азербайджану, так и сегодня уже воочию увиденное международными средствами массовой информации, международными организациями еще раз подтверждают нашу правоту, которую мы доказывали на протяжении 30 лет и в конечном итоге доказали силой оружия, на поле боя, изгнав оккупантов с наших священных земель.

Я еще раз выражаю вам глубокую благодарность. Я рассчитываю на активное взаимодействие с братскими странами в период восстановления освобожденных территорий. Я уже говорил об этом, что в первую очередь, и не только в первую очередь, а вообще, мы будем привлекать только компании из дружественных стран. Таких в мире большинство, но среди них, конечно, есть и те страны, которые активно поддерживали Азербайджан в период войны и после. Поэтому думаю, что в рамках Тюркского совета, естественно, эта тема будет обсуждаться, и мы будем анализировать произошедшее и строить планы на будущее. Но уже с уверенностью могу сказать, что процесс восстановления территорий будет также поддержан нашими братскими странами», - сказал глава государства.