Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января – наших соотечественников, погибших во имя свободы нашего народа. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»