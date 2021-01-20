Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января – наших соотечественников, погибших во имя свободы нашего народа. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»
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