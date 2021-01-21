Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - 21 января состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море.

Как передает в четверг Trend, в ходе встречи был подписан Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг".