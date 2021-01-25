Помощник Президента Азербайджана рассказал о построении региональной безопасности в интервью Atlantic Council (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью новостному агентству Atlantic Council, сообщает Trend.
В интервью агентству Гаджиев рассказал о новой парадигме и построении региональной безопасности, региональной платформе «3+3» и о "Pax Caucasus", который обеспечит прочный мир.
Trend представляет данное интервью:
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Помощник Президента Азербайджана рассказал о построении региональной безопасности в интервью Atlantic Council (ВИДЕО)
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