В Турецко-российском совместном мониторинговом центре состоялся первый официальный прием - репортаж Trend TV (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - В Турецко-российском совместном мониторинговом центре состоялся первый официальный прием, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.
Так, в Центре прошла официальная встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и заместителя министра национальной обороны Турции Юнуса Эмре Караосманоглу.
В ходе встречи Юнус Эмре отметил важность славной победы, одержанной Азербайджаном.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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