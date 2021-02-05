Посол Азербайджана отказался от участия в заседании парламентского комитета Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов отказался от участия в заседании парламентского комитета по внешним вопросам этой страны.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении посольства.

Однако ряд армянских СМИ распространил ложную информацию о том, что посол в целом отменил участие в заседании комитета.

В ответ на эти утверждения посольство Азербайджана сообщает, что посол не отменял участия заранее, а отказался от участия в заседании парламентского комитета Нидерландов.

"Из 24 членов комитета в заседании принимали участие только два, и один из них был неформальным председателем группы дружбы Нидерланды-Армения. Остальным участникам не была интересна очередная ложь армян. В отличие от армянских, азербайджанские дипломаты не несут какой-либо ответственности перед парламентами зарубежных стран, и не молят о гуманитарной и другой помощи", - сказали в посольстве.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)