БАКУ /Trend/ - 10 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе (парламент), в заседании также приняли участие председатель ПА ГУАМ, глава азербайджанской делегации в структуре Эльнур Аллахвердиев и член делегации Насиб Магомалиев.

На мероприятии были рассмотрены вопросы об утверждении составов национальных делегаций на 2021 год в комитетах Парламентской ассамблеи ГУАМ, результатах внеочередного заседания Бюро, работе наблюдательной миссии во время парламентских выборов в Грузии, проекте Декларации 13-го заседания ПА ГУАМ и др.

В ходе обсуждений по пунктам повестки дня выступили глава грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгий Хелашвили, глава украинской делегации Святослав Юраш и глава молдовской делегации Александру Жиздан.

Генеральный секретарь ПА ГУАМ Алтай Эфендиев также высказал свое мнение по обсуждаемым вопросам и поделился идеями по поводу дальнейшего укрепления сотрудничества.

Отметим, в ходе заседания председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)