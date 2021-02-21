Мадат Гулиев встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнув, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты – братские страны, шейх рассказал о преимуществах взаимного сотрудничества во всех сферах и добавил, что не пожалеет усилий для развития отношений между двумя странами.

Мадат Гулиев попросил заместителя премьер-министра передать президенту ОАЭ Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну приветствия Верховного главнокомандующего Азербайджана, Президента Ильхама Алиева.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

(Редактор: Надир Насиров)