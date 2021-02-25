Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО)

Политика 25 февраля 2021 17:40 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального исполнительного директора Signify (прежнее название Philips Lighting) Эрика Рондолата и других представителей руководства компании.

Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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