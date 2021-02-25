Президент Ильхам Алиев: Появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями

БАКУ/Trend/ -Появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Phillips Lighting) Эриком Рондолатом и другими представителями руководства компании.

«Как вы помните, мы приняли решение уделить основное внимание неосвещаемым бакинским улицам. Вы полностью взяли на себя проект в Сумгайыте, а также в Шамахе. Уверен, что таких городов будет больше, потому что мы уже видим хорошие результаты. Мы уже видим эффективность. Как мы обсуждали в прошлый раз, эти технологии мы можем использовать не только в секторе освещения улиц, но и в других секторах - особенно в период, когда Азербайджан после освободительной войны уже приступил к реконструкции освобожденных территорий, где все разрушено. Как я неоднократно говорил, мы планируем создать на этих территориях самую современную инфраструктуру, в том числе систему «умные города», «умные села». Процесс уже начался. Поэтому появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями. Так что я с нетерпением ожидаю продолжения сотрудничества и, надеюсь, сдачи в самое ближайшее время первого проекта. Это станет очень хорошим показателем нашего сотрудничества»,- сказал глава государства.