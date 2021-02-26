Армения всегда поддерживала терроризм – депутат Ульвия Агаева

БАКУ /Trend/ - Армения всегда поддерживала терроризм.

Как сообщает Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ульвия Агаева в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Она отметила, что Азербайджан всегда уделял внимание международному гуманитарному сотрудничеству и развитию отношений между странами.

Депутат подчеркнула, что Ходжалинская трагедия, признанная многими странами мира, является одним из самых крупных гуманитарных преступлений, с которым столкнулся азербайджанских народ: " Геноцид произошел 29 лет назад – 26 февраля 1992 года. В то время, когда в результате армянской агрессии 20 процентов территории Азербайджана было захвачено, а более миллиона азербайджанцев стали беженцами в собственной стране. Однако сегодня, почти после 30 лет оккупации, Азербайджан освободил свои земли".

Ульвия Агаева напомнила, что в городе Ходжалы было совершено военного преступление против азербайджанского народа, и в результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в заложники, о судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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