Команда боснийского телеканала «O Kanal» посетила освобожденный от оккупации Агдам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Команда телеканала «O Kanal» Боснии и Герцеговины посетила освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Агдам, который называют «Хиросимой Кавказа», передает в субботу Trend.

"Пригородные равнины заминированы. Руины - это почти все, что мы видели в городе. Большая часть города разрушена", - говорится в репортаже.

Отмечается, что после почти трех десятилетий оккупации Азербайджан в 2020 году освободил Агдам и другие свои оккупированные в 1990-х годах территории: "Агдам представлял собой путь к бегству из Ходжалы, где в те годы было совершено одно из самых страшных преступлений. В 1992 году в ходе бойни, известной как Ходжалинский геноцид, были убиты 613 человек. 26 февраля исполняется 29 лет со дня совершения этого преступления".

В репортаже телеканала приводятся воспоминания Захид-бея - одного из офицеров-участников Отечественной войны Азербайджана, о той роковой ночи февраля 1992 года, когда мирные жители пытались спастись от смерти. Он рассказывает, что все произошло в ночь с 25 на 26 февраля, но десятью днями ранее город был окружен. "Мы пытались вывести людей. Нам сказали, что 366-й полк бывшего СССР вместе с армянами окружил город. Вынеся раненых, мы прошли немного дальше и на вершине горы увидели сотни трупов, лежащих на земле: мужчины, дети, женщины, в том числе беременные. Я был в шоке долгое время», - сказал он боснийскому «O Kanal».