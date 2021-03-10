Венгрия поддерживает участие своих компаний в восстановлении Карабаха – глава МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия плодотворно сотрудничают, и эти отношения успешно развиваются.
Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на совместной конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает в среду Trend.
По его словам, между двумя странами не осталось никаких нерешенных вопросов: "Это позволяет нам успешно продолжать экономическое сотрудничество. Основная цель нашего визита — создать условия для участия венгерских компаний в восстановительных работах в Карабахе. Мы поддерживаем участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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