По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильная стоматологическая клиника "Azercell" и Общественное объединение "Caspian Compassion Project" провели выездную стоматологическую диагностику и лечение в Хачмазском районе.

Как сообщает в четверг Trend, акция была организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой и охватила преимущественно членов семей шехидов, ветеранов войны и малообеспеченные семьи.

После обследования, проведенного стоматологом Вахидой Гылыджевой и медсестрой Малахат Мамедовой, обратившиеся граждане были обеспечены соответствующим лечением.

Оставшиеся довольными акцией граждане поблагодарили за оказанное внимание, выразив желание, чтобы такие акции проводились чаще.

(Текст: Кямаля Сеидова)