Группа военнослужащих Внутренних войск Азербайджана награждена медалями - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск МВД медалями "За Отчизну" , "За отвагу" и "За военные заслуги" за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь