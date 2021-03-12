Группа военнослужащих Внутренних войск Азербайджана награждена медалями - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск МВД медалями "За Отчизну" , "За отвагу" и "За военные заслуги" за отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь
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