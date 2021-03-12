Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 12 марта со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе азербайджанского МИД, министр проинформировал спецпредставителя ЕС о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года, в том числе о попытках Армении отправить своих военных на территорию Азербайджана, отказе предоставить азербайджанской стороне карты заминированных территорий, что представляет прямую угрозу для жизни людей.

Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессах строительства и восстановления в регионе.

В свою очередь, Клаар подчеркнул важность совместной работы для достижения мира. По его словам, ЕС готов поддержать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)