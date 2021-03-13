Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела более 100 новых обращений

БАКУ /Trend/ - Завершилось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, на котором было рассмотрено свыше 100 новых обращений, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что комиссия рассматривает обращения лиц по всем категориям - преступления против собственности, против здоровья, экономические преступления, обращения, связанные с коррупцией и взяточничеством, бытовым насилием, а также обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

Напомним, что комиссия провела уже восемь заседаний, рассмотрев более 850 поступивших обращений.

Ожидается, что в канун праздника Новруз будет подписано распоряжение о помиловании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)