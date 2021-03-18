Уроженцы Физули и Ходжавенда посетили Гадрут - репортаж Trend TV
БАКУ /Trend/ - После очередной поездки на освобожденные территории Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой представители медиа-структур и общественности, а также группа уроженцев Физули и Ходжавенда посетили родные места.
Представляем видеорепортаж Trend, снятый в Гадруте.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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