Уроженцы Физули и Ходжавенда посетили Гадрут - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - После очередной поездки на освобожденные территории Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой представители медиа-структур и общественности, а также группа уроженцев Физули и Ходжавенда посетили родные места.

Представляем видеорепортаж Trend, снятый в Гадруте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)