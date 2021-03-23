Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе – МИД

БАКУ /Trend/ - Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе.

Об этом, как передает во вторник Trend, в интервью итальянскому агентству Agenzia Nova сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что завершение нагорно-карабахского конфликта восстановлением территориальной целостности Азербайджана на основе международного права позволит сотням тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных со своих земель вооруженными силами Армении в результате этнической чистки в начале 1990-х годов, воспользоваться возможностью вернуться в родные дома.

«Мы открываем новую страницу постконфликтной реабилитации и восстановления мирного сосуществования. Ключевым вопросом здесь является надлежащее выполнение договоренностей между Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Это единственный путь к установлению прочного мира, безопасности, стабильности и процветания в регионе. В этой связи я хотел бы выразить признательность Италии за поддержку на правительственном и парламентском уровнях заявления от 10 ноября», — добавил Джейхун Байрамов.

Относительно роли миротворцев в Карабахском регионе министр сказал: «Российские миротворцы размещены в постконфликтной зоне в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года". Он добавил, что пока серьезных нарушений заявления не происходило, за исключением переброски диверсионной группы из Армении на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года.

«Еще одна угроза безопасности — это плотное минирование деоккупированных территорий Азербайджана наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами. По сей день Армения отказывается предоставить карты минных полей, что является явным нарушением международного гуманитарного права и продолжает приводить к многочисленным жертвам», — подчеркнул Джейхун Байрамов.

Он добавил, что создание транспортной инфраструктуры может привести к положительному экономическому развитию Южного Кавказа.

«Новая транспортная линия свяжет Азербайджан с Нахчываном, который находился в блокаде со стороны Армении в течение почти трех десятилетий. Это также улучшит связь между странами Южного Кавказа и их соседями. Новый транспортный ландшафт будет способствовать экономическому сотрудничеству и развитию, что, в свою очередь, обеспечит положительный эффект в региональном и международном масштабе», — сказал глава МИД Азербайджана, отмечая при этом дальнейшие возможности для итальянских компаний в этом процессе с учетом того, что с итальянской Ansaldo недавно был заключил важный контракт на поставку электроэнергии на освобожденных территориях.

Сейчас, по словам Байрамова, Азербайджан вступил в постконфликтную фазу после Отечественной войны и приступил к восстановительным работам на освобожденных территориях: «Поскольку мировая экономика переживает рецессию, крупномасштабные проекты реконструкции, запущенные Азербайджаном, могут дать толчок росту и предоставить дополнительные возможности для улучшения восстановления».

Министр добавил, что в этом контексте разминирование является главным приоритетом.

«Предусмотрены масштабные работы в области транспорта, связи, энергетики, реставрации памятников культуры и истории. Итальянские компании имеют большой опыт в этих сферах. Правительство и компании Италии уже заявили о своей заинтересованности в участии в реконструкционных и восстановительных работах. Обсуждаются возможные направления сотрудничества », — заключил Джейхун Байрамов.

(Редактор: Надир Насиров)