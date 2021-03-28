В Азербайджане отмечают 102-ю годовщину создания органов безопасности

Политика 28 марта 2021 10:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане отмечают 102-ю годовщину создания органов безопасности

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечают 102-ю годовщину создания органов безопасности, сообщает Trend.

28 марта 1919 года в составе Генерального штаба военного министерства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) был создан первый орган спецслужбы – подразделение разведки и контрразведки.

Согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта было объявлено днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республикой своей независимости возникла острая необходимость в создании органа спецслужбы для обеспечения безопасности государственности страны, то есть для ее защиты от внутренних и внешних угроз, предотвращения возможных террористических актов и подрывных действий. Несмотря на то, что Республика сталкивалась с нехваткой финансов и кадров, отсутствием политического единства внутри страны, всесторонним военным давлением и другими сложностями, правительство Азербайджана создало подразделение при министерстве обороны, которое осуществляло функции органа спецслужбы.

В целях еще большего повышения боевой готовности и обеспечения хозяйственных нужд армии 26 марта 1919 года был учрежден Генеральный штаб. В приказе номер 157, совместно подписанном 28 марта 1919 года военным министром генералом Самед-беком Мехмандаровым и начальником Генштаба Мамед-беком Сулкевичем, было указано, что 26 марта в военном министерстве с целью предотвращения внутренних и внешних диверсий создано Главное управление Генштаба. Один из отделов, входящих в структуру этого управления, назывался отделом генерал-квартирмейстера. В него входили следующие подразделения: оперативно-мобилизационное, по уставу и отчетности, по разведке и контрразведке и служба связи.

Вследствие постоянных попыток диверсий армянских радикальных политических организаций, вооруженных группировок и террористических сил дашнаков в отношении молодой республики органы спецслужб страны вели непрерывную борьбу с ними. Также с конца 1919 года в Баку еще больше усилилась деятельность большевиков, направленная против государственности Азербайджана.

С апрельской оккупацией 1920 года АДР пала, просуществовав всего 23 месяца. Наряду с другими государственными структурами правительства, сумевшего создать первое демократическое государство на мусульманском Востоке, также была вынуждена приостановить свою деятельность Организация по борьбе с контрреволюцией. Силовые структуры АДР и их сотрудников были уничтожены в результате репрессий тоталитарной советской власти.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, высоко оценивший деятельность первых органов безопасности, которые вели борьбу за укрепление независимости и государственности АДР, сказал: "Органы безопасности Азербайджана в период АДР внесли свой достойный вклад в наше молодое, независимое государство, укрепление нашей государственности".

В Азербайджане и после установления советской власти ряд представителей нового поколения, работавших в Чрезвычайной комиссии, Народном комиссариате внутренних дел, министерстве государственной безопасности, и, наконец, в Комитете государственной безопасности, уверенно продолжили эти прогрессивные традиции, верно служа Родине.

Развенчание с середины 50-х годов прошлого века культа личности – сталинизма и оправдание людей, которые подверглись репрессиям и политическому террору, положительно отразились и на деятельности органов безопасности республики, где начала формироваться новая атмосфера.

Гениальный сын азербайджанского народа Гейдар Алиев проделал огромную работу в сфере национализации органов безопасности. Гейдар Алиев, назначенный в 1953 году начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, несмотря на оказываемое давление, проявил большую решительность, отвагу и принципиальность в деле очистки органов безопасности от чуждых элементов, в проведении политики национализации и продвижении национальных кадров.

Начиная именно с этого периода, в системе государственной безопасности Азербайджана была проделана значительная работа. Заслуги великого лидера в формировании национального кадрового потенциала будущего Азербайджана огромны.

Назначение в 1967 году на должность председателя Комитета государственной безопасности первого за долгие десятилетия азербайджанца - Гейдара Алиева - открыло новую страницу в истории органов безопасности страны. Именно в результате дальновидной и целенаправленной деятельности этой великой личности - Гейдара Алиева, который был первым азербайджанским генералом в этой структуре, появилась широкая возможность для подготовки и продвижения национальных кадров в органах безопасности.

Азербайджанский народ, способствовавший в конце 80-х - начале 90-х годов падению тоталитарного советского режима, усиливший борьбу за свободу на этом политико-географическом пространстве, и принесший атмосферу независимости и свободы и в другие республики, подвергся военному давлению и агрессии со стороны недоброжелательных соседей и их покровителей. Храбрые сыны и дочери нации поднялись на борьбу за азербайджанские земли и продемонстрировали настоящую самоотверженность. Наряду с отважными представителями других правоохранительных органов, в борьбе за Родину проявили доблесть и сотрудники органов безопасности. Немало сотрудников органов безопасности отдали жизнь за территориальную целостность Азербайджана и стали шехидами. Шестерым из них было присвоено почетное звание "Национальный Герой Азербайджана".

После восстановления независимости в 1991 году и признания абсолютным большинством стран мира суверенитета Азербайджана в отношении страны еще больше усилилось давление, начали расти внутренние и внешние угрозы. Все это еще больше осложняло и без того непростую общественно-политическую ситуацию в стране. Напряженная ситуация в стране вызвала необходимость реформирования системы национальной безопасности. Постановлением Верховного совета Азербайджанской Республики первого ноября 1991 года на базе Комитета государственной безопасности было учреждено министерство национальной безопасности. Но в связи с некомпетентностью тогдашнего руководства республики, господствующим самоуправством, хаосом, безвластием и другими разрушительными факторами в 1991-1993 годах не представлялось возможным обеспечить стабильность внутри страны, а также пресечь деятельность контрабандистов, диверсантов и других подрывных сил. Силы, мешавшие укреплению независимости Азербайджана, начали препятствовать обеспечению безопасности республики и обострять еще больше политическую ситуацию в стране. В результате независимость республики была поставлена под угрозу.

Вернувшись к политическому руководству страной по настойчивому требованию азербайджанского народа, Гейдар Алиев определил принципы и задачи по формированию профессионального кадрового потенциала для достойного выполнения задач, поставленных перед органами спецслужб, по совершенствованию структуры и определению направлений деятельности органов безопасности, их подготовке на уровне, который отвечал бы интересам народа. Период возрождения деятельности правоохранительных органов и органов безопасности Азербайджана связан с возвращением к руководству Азербайджаном Гейдара Алиева, его требовательностью в вопросах реорганизации и упорядочения работы этих структур, а также его ежедневным контролем, заботой и вниманием.

Благодаря мудрой политике великого лидера в стране была обеспечена общественно-политическая стабильность. Были урегулированы отношения с соседними странами, усилилась борьба с внутренними подрывными и сепаратистскими силами, их незаконная деятельность была решительно пресечена. В итоге процесс обеспечения национальной безопасности начал обретать системный, долгосрочный и непрерывный характер.

После обеспечения стабильности общенациональный лидер Гейдар Алиев поставил перед органами безопасности задачи, исходящие из новых реалий. Последовательная деятельность великого лидера Гейдара Алиева по разработке главных направлений политики национальной безопасности Азербайджана, определению стоящих перед органами спецслужб Азербайджана задач, налаживанию стратегического партнерства в сфере безопасности с другими государствами, а также по определению концептуальных положений политики безопасности на ближайший и долгосрочный периоды, дает основание говорить, что стратегия безопасности Азербайджана в современном периоде тесно связана с именем гениального руководителя.

Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, уверенно и успешно продолжающего политический курс великого лидера, укрепляя независимость страны на основе принципов демократии, и доказывающего необратимость пути строительства цивилизованного, правового государства, в стране еще больше развились традиции государственности и была создана нерушимая основа для надежного и безопасного будущего.

Именно под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева был разработан план последовательных мероприятий для проведения важных реформ и укрепления необходимой правовой базы. Принятие законов "О национальной безопасности", "О разведке и контрразведке", "О государственной тайне", Концепции национальной безопасности Азербайджана и других законодательных актов и нормативно-правовых документов является показателем совершенствования законодательной базы в сфере безопасности.

Согласно указу от 14 декабря 2015 года, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, для повышения эффективности деятельности органов спецслужб и совершенствования структуры государственного управления на базе министерства национальной безопасности Азербайджана были созданы Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки Азербайджана.

В Службе государственной безопасности, на которую возложены важные задачи по сохранению и еще большему укреплению государственной независимости страны, главными критериями являются высокий профессионализм и интеллектуальный уровень сотрудников, строгая служебная и исполнительская дисциплина. Самым главным успехом и важным принципом деятельности структуры безопасности Азербайджана является сохранение традиций и идей Гейдара Алиева, посвятившего 25 лет своей жизни службе в органах государственной безопасности. Для каждого сотрудника органов безопасности Азербайджана является честью сохранять и воплощать в жизнь идеи Гейдара Алиева, бдительно стоять на страже национальных интересов, государственности и независимости страны.

Принципиальная позиция Службы государственной безопасности в укреплении национальных интересов, государственности и проводимые мероприятия также сопровождаются совершенствованием ее структурных подразделений. Отрадно, что под мудрым руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Службе государственной безопасности мобилизованы все возможности для эффективной и профессиональной борьбы с направленной против страны разведывательно-подрывной, террористической и диверсионной деятельностью, а также проводятся серьезные реформы в сфере определения новых направлений деятельности и задач в соответствии с требованиями времени для надежного обеспечения интересов общества и жизни государства, совершенствования нормативно-правовой и материально-технической базы, формирования и укрепления профессиональных кадров, еще большего повышения оперативно-боевой и морально-психологической подготовки личного состава, изучения передового международного опыта.

В этом году силовики Азербайджана отмечают профессиональный праздник с незабываемыми чувствами - настроением победы. Спецслужбы Азербайджана сыграли особую роль в нанесении сокрушительного удара врагу в Великой Отечественной войне и достижении славной победы, а также в обеспечении надежной безопасности на наших освобожденных территориях.

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