МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы

Политика 30 марта 2021 21:45 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы

БАКУ/Trend/- 30 марта 2021 года в Душанбе на полях министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

Министры обсудили вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, провели «сверку часов» по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.

Собеседники договорились усилиями внешнеполитических ведомств обеспечить дальнейшее насыщение повестки дня двусторонних отношений.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Азербайджана на 2021-2022 годы.

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