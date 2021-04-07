Министры обороны Азербайджана и Турции оценили оперативную совместимость всех видов войск армий двух стран (ФОТО/ВИДЕО)

Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за совместной деятельностью автоматизированных систем управления армий двух стран

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, продолжаются совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, прибывший седьмого апреля в район выполнения задач для наблюдения за очередным этапом учений, посетил развернутые на местности полевые пункты управления, поинтересовался организацией и ходом учений. Главе ведомства было продемонстрировано самое современное оборудование связи тактического и стратегического назначения, имеющееся в арсенале наших подразделений.

Гасанов был проинформирован о том, что в ходе учений успешно выполняются задачи по организации единой системы связи. Министр связался с командными пунктами управления Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Ракетно-артиллерийских войск и Сил специального назначения, а также проверил устойчивость и непрерывность связи.

Он также связался в режиме видеоконференции со штабами объединений и соединений, дислоцированных в Шуше, Лачине, Кельбаджаре и на других освобожденных территориях, дал соответствующие указания в связи с ходом учений.

Затем в пункте управления, развернутом в ходе учений, была организована прямая видеосвязь министра обороны Азербайджана с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств двух стран, обратившись к участникам учений, пожелали им успехов. В ходе видеосвязи министры подчеркнули важность совершенствования взаимодействия войск связи, организации единых систем связи и автоматизированного управления между войсками, а также продолжения совместных мероприятий в этой области.

В то же время они оценили совершенствование оперативной совместимости между всеми видами войск азербайджанской и турецкой армий, разработку совместных оперативных планов, повышение боевого взаимодействия между подразделениями.

Учения продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)