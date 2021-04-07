Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Египтом

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова седьмого апреля встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом.

Как сообщает в среду Trend, приветствуя гостя, спикер подчеркнула, что Египет был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. Отметив, что наша страна придает большое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Египтом, спикер сказала, что подписанные между сторонами документы вносят позитивный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества.

Подчеркнув важность сотрудничества законодательных органов двух стран, Сахиба Гафарова сообщила, что в Милли Меджлисе действует рабочая группа по азербайджано-египетским межпарламентским связям.

На встрече была предоставлена информация о великой победе Азербайджана в Отечественной войне. Было отмечено, что освободив оккупированные Арменией земли, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и добился справедливости. Указав на начало нового этапа для страны, Сахиба Гафарова сообщила, что одна из главных целей – это реконструкция освобожденных территорий и восстановление разрушенных городов и районов.

В ходе встречи также было отмечено, что в течение 30 лет армяне совершали на оккупированных азербайджанских землях масштабные акты вандализма, полностью разрушили и разграбили города, дома, села, исторические, культурные и религиозные памятники, всю имеющуюся инфраструктуру. Армения также заминировала эти территории, и сегодня, несмотря на все призывы, продолжает грубо нарушать принципы международного права, отказываясь предоставить карты минных полей азербайджанской стороне. В результате этого в послевоенный период, подорвавшись на минах, погибло и было ранено большое число азербайджанских мирных жителей и военнослужащих. Сахиба Гафарова подчеркнула, что отказ предоставить эти карты азербайджанской стороне является военным преступлением.

Выразив признательность за искренний прием, чрезвычайный и полномочный посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим выразил удовлетворение тем, что работает в нашей стране. Он подчеркнул, что Азербайджан добился больших успехов и развивается во всех сферах, добавив при этом, что благодаря поддержке руководства обеих стран отношения между двумя государствами углубляются.

Посол выразил удовлетворение уровнем отношений между парламентами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)