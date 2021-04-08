В ВС Азербайджана проводятся мероприятия по повышению уровня морально-психологического состояния военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны проводят встречи с личным составом в войсках, в частности, в воинских частях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

На встречах с военнослужащими основное внимание уделяется изучению вопросов, связанных с их морально-психологическим состоянием и социальными проблемами, а также укреплению правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах.

Во время мероприятий в центре внимания находятся вопросы психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне, изучения индивидуально-психологических качеств новобранцев, недавно призванных на военную службу, их адаптации к военной службе, а также обеспечения безопасности и сохранения здоровья личного состава.

В рамках мероприятий проводится социально-психологическое тестирование, индивидуальные беседы, а также учебно-методические занятия с командным составом, даются методические рекомендации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)