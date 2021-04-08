Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Политика 8 апреля 2021 18:52 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - 8 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев вручил Юсефу Бен Ахмед аль-Усаймину орден "Достлуг" за укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.
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