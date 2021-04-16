Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу не учится на ошибках своего предшественника - в регионе разжигаются сепаратизм и терроризм

БАКУ /Trend/ - В прошлом году спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар дважды посетил Азербайджан. В ходе этих визитов он встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, а также с другими официальными лицами. Каждый раз его информировали о ситуации в регионе, в частности, вокруг нагорно-карабахского конфликта, о провокации Армении на государственной границе, а также о том, что она готовится к новым провокациям.

Принимая Тойво Клаара за два дня до начала Отечественной войны - 25 сентября прошлого года, Президент Ильхам Алиев предупредил его о том, что еще одним свидетельством умышленного срыва Арменией переговорного процесса были ее последовательные усилия по привлечению к переговорам сепаратистов из Нагорного Карабаха.

"Это сразу же было отвергнуто нами и не поддержано сопредседателями Минской группы. Иными словами, они уже долгие годы хотели изменить существующий формат переговоров. Как вы знаете, после июльских провокаций, в августе, они отправили на линию соприкосновения диверсионную группу, главарь которой был задержан нашими военнослужащими. Он признался и дал показания, что он и его диверсионная группа были направлены для нападения на гражданское население, совершения террористических актов и атаки на наших военнослужащих. Это говорит о том, что агрессивная политика Армении против Азербайджана продолжается. Это также свидетельствует о том, что Армения готовится к войне. Еще одним показателем этого является то, что они объявили о создании армии, состоящей из добровольцев, и, согласно заявлениям, эти группы будут состоять из десятков тысяч человек. Если Армения хочет мира, как иногда заявляет об этом, если они хотят переговоров, то для чего это нужно? К чему эти лживые и смешные заявления и практические шаги?", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что, по данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка, вооруженные силы Армении сосредотачиваются на линии соприкосновения, на государственной границе.

"Мы следим за ситуацией и будем обороняться, как мы уже делали это в Товузе и во многих других случаях. Если они нападут на нас, то пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали этот месседж Европейской комиссии, хочу увидеть, что Еврокомиссия предпримет для сдерживания новых провокаций агрессора", - отметил глава государства.

Тойво Клаар, в свою очередь, сказал, что в последние месяцы произошло много событий, вызывающих беспокойство. "Это особая причина, по которой я сегодня нахожусь здесь. Как Вам известно, верховный представитель контактировал с вашим министром иностранных дел, а также с министром иностранных дел Армении. Европейский союз очень заинтересован в безопасности, стабильности и мире на Южном Кавказе. Я в свою очередь нахожусь здесь, чтобы изучить ситуацию", - сообщил он.

Эти цитаты приведены здесь неслучайно. Конфликт остался в прошлом. Азербайджан самостоятельно освободил оккупированные территории силой своей армии. Проблема Нагорного Карабаха уже решена. Очень жаль, что такие люди, как спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, еще не сделали никаких выводов. Хотя он должен был чему-то научиться на мастер-классах, которые получил в Азербайджане как с политической, так и с военной точки зрения. И если он этого не сделал, то либо не хочет, либо находится под чужим влиянием, так же как некоторые проармянски настроенные европейские политики.

Вместо того чтобы извлечь для себя урок, он встретился вчера в Ереване с так называемым "министром иностранных дел" так называемой "Республики Арцах" Давидом Бабаяном и обсудил с ним ситуацию в регионе и послевоенный кризис. Это напрямую служит усилению реваншистских настроений в Армении и рассматривается азербайджанской общественностью как попытка реанимировать сепаратизм и терроризм в Нагорном Карабахе.

Когда Тойво Клаар на встрече с Президентом Азербайджана говорил: "Я нахожусь здесь, чтобы изучить ситуацию", глава государства ему все объяснил. Какие же решения за этим последовали, какая поддержка была оказана? Может, был использован какой-то механизм давления на Армению? Ничего подобного! Армения, наоборот, с новыми силами продолжила свои подлые провокации. И как уже известно, результат был удручающим как для Тойво Клаара, так и для Армении.

В то же время нужно отметить, что в 2017 году предшественник Тойво Клаара немец Герберт Зальбер посетил Южную Осетию и в Цхинвале поздравил Анатолия Бабилова по случаю "избрания президентом", что вызвало крупный политический скандал. В результате Зальбер был вынужден уйти в отставку.

Напоминаем это, так как Тойво Клаара, вступившего в контакт с карабахскими сепаратистами, может постигнуть та же участь. Поэтому ему было бы целесообразнее не выходить за рамки политической этики.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)