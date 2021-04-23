БАКУ /Trend/ - Армения отказалась участвовать на мероприятии по возобновлению диалога с Азербайджаном.

Как передает в пятницу Trend, 11–12 мая 2021 года в столице России Москве по инициативе Совета Европы было запланировано мероприятие под названием «Возобновление диалога для повышения доверия между Азербайджаном и Арменией». На мероприятии предусматривалось участие делегатов Совета Европы высокого уровня, экс-глав государств, комиссаров по правам человека, экспертов из России и Турции.

Приглашенные из разных европейских стран эксперты должны были провести обсуждения по поводу достижения долгосрочного и прочного мира, распространения сбалансированной и деликатной информации, участия женщин в мирном процессе, роли общих культурных течений в национальных традициях Азербайджана и Армении.

На мероприятие как с азербайджанской, так и с армянской стороны были приглашены журналисты, молодые активисты, представители женских и миротворческих организаций. Но в последний момент стало известно, что армянская сторона отказалась от участия в этом мероприятии без предоставления подробной информации о причинах отказа.

АМИ Trend выяснило мнения правозащитников, которые на протяжении многих лет заняты нормализацией отношений между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.

Председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу отметила, что роль женщин, особенно матерей, в преодолении этой непрекращающейся вражды на Южном Кавказе может быть значительной: «Женщины всегда боролись за мир в регионе, и я уверена, что они и дальше будут делать это. Наконец, все поймут, что оба народа обречены жить вместе, и мир крайне важен для нашего развития».

Председатель Общественного объединения гуманитарных исследований Эвез Гасанов считает, что само планирование таких мероприятий достойно похвалы.

«Для повышения доверия проведены сотни мероприятий. Чтобы организовать эту встречу, поддержку оказал как Совет Европы, так и Европейский Союз», – отметил Гасанов.

Исполнительный директор армяно-азербайджанской гражданской мирной платформы Диляра Эвендиева подчеркнула, что достижения мира и возобновления отношений между двумя народами можно добиться за счет активного участия влиятельных лиц с обеих сторон: «Нужна серьезная поддержка азербайджанской и армянской общин, проживающих в России. Мы говорили об этом много раз, мы инициировали различные мероприятия подобного рода, и заинтересованы в организации их в будущем», – добавила Диляра Эфендиева.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)