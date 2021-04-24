Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять поставленные задачи на освобожденных территориях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское Министерство обороны.
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(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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