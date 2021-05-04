В Азербайджане выросло число политических партий, представивших финансовый отчет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось количество политических партий, представивших финансовый отчет за 2020 год.
Как сообщили во вторник Trend в Центральной избирательной комиссии, на сегодня финансовые отчеты представили 47 партий.
Отметим, что в Азербайджане прошли регистрацию 62 политические партии. Согласно законодательству, не позднее первого апреля они должны были представить ЦИК годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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