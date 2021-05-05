Премьер-министр Грузии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в нашей стране премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пятого мая побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил светлую память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Как сообщает в среду Trend, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)