Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры.
Как сообщает Trend, это нашло свое отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прокуратуре».
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