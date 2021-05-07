БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры.

Как сообщает Trend, это нашло свое отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прокуратуре».