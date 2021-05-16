Парламентская делегация Азербайджана отправляется с визитом в Италию

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой будет находиться в Италии с официальным визитом с 17 по 19 мая.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в состав делегации вошли председатель парламентского комитета Таир Миркишили, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В ходе визита председатель Милли Меджлиса проведёт встречи с председателями обеих палат парламента Италии, а также с министром иностранных дел этой страны. На встречах состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.

Также запланированы встречи азербайджанской делегации с членами группы дружбы с Азербайджаном в итальянском парламенте и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)