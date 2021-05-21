Оккупация наших земель в течение 30 лет превратила Армению в тупик – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Армения на протяжении 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли, превратил эту страну в тупик. В основе сегодняшнего политического и экономического кризиса в Армении также лежит агрессорская политика. Новая реальность, которая появилась в результате славной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, создала новые взгляды и вызовы в регионе.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, эти новые вызовы рассчитаны на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

«Создание нового международного транспортного коридора, который послужит открытию коммуникаций, способствующих международному сотрудничеству, должно ускорить интеграцию народов соседних стран, долгое время относившихся друг к другу враждебно», – сказал Бадамов.

Депутат подчеркнул, что если раньше Азербайджан на всех международных платформах заявлял об оккупации 20% своей территории со стороны Армении и призывал международное сообщество принять меры для прекращения этой оккупации, то теперь речь идет о развитии в регионе и перспективах сотрудничества.

«Разумеется, это вызвано новой реальностью, созданной Азербайджаном в регионе. Она связана с обеспечением территориальной целостности нашей страны. Нагорно-карабахский конфликт остался позади. На повестке дня стоит обсуждение совместных усилий по сотрудничеству и открытию коммуникаций в регионе», – добавил Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)