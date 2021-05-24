От мин расчищены еще 243 га освобожденных азербайджанских территорий
БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе от мин были расчищены 243 гектара освобожденных от оккупации азербайджанских территорий.
Об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию о работах, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана,
Согласно информации, с 17 по 22 мая в ходе этих работ были обнаружены 93 противопехотные, 33 противотанковые мины и 873 неразорвавшихся боеприпаса.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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