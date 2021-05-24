Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Надеюсь, что отношения между нашими странами в предстоящие годы будут еще более укрепляться, дружба и сотрудничество наших народов углубятся.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и постоянных успехов во всех делах, а азербайджанскому народу - процветания", - говорится в письме.